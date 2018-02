O eurodeputado do PSD Paulo Rangel considerou hoje que, apesar de difíceis, as lutas eleitorais estão ao alcance do partido, mas avisou que internamente não é o tempo ou momento para “batalhas virtuais, nem para mapas astrais”.

“Pego justamente neste exemplo de união e unidade, sob a presidência do novo líder [Rui Rio], para sublinhar, diante de todos e sem qualquer subterfúgio, este não é nem o tempo, nem o momento para batalhas virtuais, nem para mapas astrais. As batalhas que temos pela frente são bem reais e neste contrarrelógio, amigos e companheiros, não há espaço nem tempo para lutas virtuais”, afirmou Paulo Rangel, numa intervenção no 37.º Congresso Nacional do PSD, que decorre até domingo, em Lisboa. Apelando à união do PSD, que precisa de estar “unido e forte”, Paulo Rangel prometeu ao novo líder social-democrata, Rui Rio, “total empenho” nas “batalhas que são difíceis”, mas que estão ao alcance dos sociais-democratas. “As batalhas eleitorais que aí vêm estão ao alcance do PSD”, preconizou Paulo Rangel.