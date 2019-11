O projeto prevê a construção de um hotel de cinco estelas, com 124 quartos (248 camas), nos pavilhões centenários localizados no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, concessionados pela autarquia do distrito de Leiria ao Grupo Visabeira.

Ocupará uma área de 15.500 metros quadrados de construção e contempla ainda uma ligação (através de um cubo em vidro) entre o Céu de Vidro e a antiga Casa da Cultura (onde funcionará o bar restaurante) aos pavilhões e a construção de um edifício multiúsos no local onde tempos existiu uma sala de cinema.

Para tornar viável o investimento estimado em 15 milhões de euros, a câmara aprovou uma alteração do PDM (Plano Diretor Municipal) que altera o uso dos pavilhões para “serviços e comércio”, permitindo a ampliação da área total de construção, através da subdivisão dos pisos e a criação de pisos intermédios no imóvel com um pé direito de seis metros de altura.

O contrato de concessão determinava que o projeto para a requalificação e reabilitação dos pavilhões teria que ter, para além da autarquia, a aprovação da Direção Geral do Património Cultural, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e do Turismo de Portugal, que deverão pronunciar-se após a aprovação prévia que hoje mereceu votação unânime no executivo com cinco eleitos do PSD e dois do PS.