Em comunicado enviado à agência Lusa, a Direção Regional do Alentejo (DRA) do PCP indicou que “desde há muito tempo” que tem vindo a alertar a ARS do Alentejo para “a falta de médicos de saúde pública” na região.

“Nada foi feito e hoje são menos de uma dezena os médicos de saúde pública na região”, sublinhou o partido, realçando que “o surto de covid-19 é uma emergência de saúde pública de âmbito nacional e internacional” e que “a ARS do Alentejo e o Governo terão de assumir a responsabilidade”.

Os comunistas salientaram também “os atrasos deliberados” no lançamento do novo Hospital Central do Alentejo, a construir em Évora, e a “não concretização da construção da segunda fase do Hospital de Beja”, assim como a “continuada depauperação” de outras unidades de saúde na região.

A DRA do PCP considerou que a pandemia de covid-19 “atingiu de forma diferenciada a generalidade das áreas e setores da região”, mas destacou o “enorme impacto” nos trabalhadores, nos micro e pequenos empresários e nos profissionais da cultura.

“Entre as situações mais graves, salientamos a do Centro Dramático de Évora (Cendrev), por não poder cumprir as suas obrigações e consequentemente perspetivar o que quer que seja”, realçou, lembrando que os trabalhadores da companhia foram “obrigados a recorrer ao subsídio de desemprego”.