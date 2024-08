Em declarações aos jornalistas à margem da sessão político-cultural “Camões — Poeta do povo num mundo em mudança” no âmbito do quinto centenário do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões, em Lisboa, Paulo Raimundo afirmou que o partido vai “criar condições para ter uma força, uma voz, para a batalha das presidenciais”.

“O que temos assumido em congresso é aproveitar as possibilidades que as eleições presidenciais nos dão para afirmar a nossa própria linha, afirmar desde logo uma coisa muito importante que mais ninguém afirma sem sermos nós que é um livrinho que se chama Constituição da República Portuguesa, tem sido o nosso instrumento de luta”, explicou o líder do PCP.

Questionado sobre a possibilidade de vir a ser o candidato do PCP nessa disputa eleitoral, Paulo Raimundo começou por afirmar que ainda “não tinha pensado” nessa hipótese, mas acabou por admitir que “não nega à partida uma ciência que desconhece” e que esse é um cenário que “fica em aberto”.

Nas últimas eleições o candidato comunista foi João Ferreira, ex-eurodeputado e atualmente vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que foi o quarto candidato mais votado com 4,3% dos votos.

A eleição do próximo Presidente da República está agendada para o mês de janeiro de 2026 e os portugueses vão eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de dois mandatos consecutivos em Belém.