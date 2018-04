O PCP vai requerer a audição parlamentar urgente do ministro da Saúde e da administração do Hospital de São João, no Porto, sobre as condições de funcionamento do atendimento de crianças com cancro naquela unidade hospitalar.

A deputada comunista Carla Cruz prometeu também ir "focar todas as questões de investimento necessário fazer ao nível de infraestruturas e equipamento no Serviço Nacional de Saúde (SNS)" durante a referida audição ao responsável pela tutela, requerida com “carácter de urgência”.

"Esta situação é a prova de que a opção central não pode ser a redução do défice, mas a recuperação do investimento público e resolver os problemas das pessoas e mostra a sua premência e urgência, depois de quatro anos de governação PSD/CDS em que houve um decréscimo acentuado no investimento público que degradou a resposta pública, quer no SNS, quer na educação", disse.

O presidente do Hospital de São João, no Porto, admitiu esta terça-feira que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade ainda não tenha sido desbloqueada.

Foram noticiadas queixas de pais de crianças com doenças oncológicas sobre a falta de condições de atendimento dos seus filhos em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho' para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas.

A parlamentar do PCP assegurou que o ministro das Finanças, com audição conjunta prevista para quarta-feira, pelas comissões parlamentares de Saúde e de Finanças, será igualmente questionado sobre este assunto, entre outros.