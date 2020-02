“Nós não comentamos só política para o centro da cidade. Temos de ver isto numa perspetiva alargada”, reiterou Ana Jara.

Os eleitos comunistas pretendem ter acesso à proposta de modo a perceber os seus fundamentos e verificar se esta é uma medida sustentada.

Ana Jara afirmou ainda que esta decisão, motivada por questões ambientais, está a ser tomada ao mesmo tempo que são tomadas outras medidas “que são contraditórias” e afetam a qualidade do ar, referindo o Terminal de Cruzeiros e a expansão do Aeroporto Humberto Delgado.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), apresentou na sexta-feira a nova Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenidas/Baixa-Chiado, que prevê que o trânsito automóvel nessa área passe a ser exclusivo para residentes, portadores de dístico e veículos autorizados, entre as 06:30 e as 00:00, a partir do verão.

A ZER abrange parte das freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Santo António, sendo delimitada a norte pela Calçada da Glória, Praça dos Restauradores e Praça do Martim Moniz, e a sul pelo eixo formado pelo Cais do Sodré, Rua Ribeira das Naus, Praça do Comércio e Rua da Alfândega.

Esta zona de emissões reduzidas é delimitada a nascente pela Rua do Arco do Marquês de Alegrete, Rua da Madalena e Campo das Cebolas, e a poente pela Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua Nova da Trindade e Rua de São Pedro de Alcântara.