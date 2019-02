O deputado sustentou que as opções do Governo e do PS que são merecedoras de crítica e de censura são “as opções de convergência com o PSD e o CDS”. Contudo, defendeu, "não é para isso que se destina" a moção de censura do CDS-PP.

O líder da bancada do PCP destacou que a moção de censura do CDS-PP é apresentada “a poucos meses das eleições para a Assembleia da República, que já estão marcadas”, considerando que a iniciativa “não pode ser levada a sério”. “O PCP naturalmente votará contra essa moção de censura”, anunciou.

“Trata-se de uma encenação do CDS motivada pela disputa do espaço político com o PSD e à direita e naturalmente o PCP não se vai envolver”, disse João Oliveira, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

Também o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, acusou hoje o CDS-PP de utilizar a moção de censura “para campanha eleitoral” e anunciou que os bloquistas vão votar contra.

“Esta moção de censura tem mais a ver com o estado da direita e a disputa eleitoral dentro desse estado da direita, do que com a realidade concreta do país”, disse Pedro Filipe Soares.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, o líder da bancada parlamentar do BE salientou que, “em ano eleitoral, com medo dos opositores partidários que disputam o mesmo espaço eleitoral, o CDS-PP utiliza a moção de censura para campanha eleitoral”.

Por isso, o BE não concorda com a moção de censura justificada pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, com “o esgotamento” do executivo, “incapaz de encontrar soluções” para o país, que acusa de só pensar “nas próximas eleições”.

“Sem qualquer tipo de novidade, votaremos contra esta moção de censura”, afirmou Pedro Filipe Soares.