Em comunicado, a Direção Regional do Porto do PCP avança que vai questionar o Governo de António Costa sobre a poluição do rio Douro, reclamando medidas "urgentes" e solicitar, através do grupo parlamentar dos comunistas, reuniões com as entidades responsáveis.

"O PCP exige uma intervenção urgente e articulada de todas as estruturas com responsabilidade nesta matéria - Ministério do Ambiente, APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo], APA [Agência Portuguesa do Ambiente], Direção Geral dos Recursos Naturais, Autoridade Marítima, delegações de Saúde e municípios - no sentido de assegurar que a época balnear retoma a normalidade", lê-se na nota.

Em causa está o facto de, nas últimas semanas, terem sido noticiados problemas em praias fluviais ligadas ao rio Douro, nomeadamente localizadas no concelho de Gondomar.

O PCP escreve que "o ano de 2018 tem sido marcado pela divulgação de vários focos de contaminação do Douro", apontando que, "por exemplo, a água das três praias classificadas do concelho de Gondomar está, neste momento, desaconselhada para banhos e uma destas praias não foi mesmo classificada em 2018 como zona balnear", referindo-se aos areais da Lomba, Melres e Zebreiros.