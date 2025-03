Para assinalar esta marca, o partido desceu hoje o Chiado, em Lisboa, num desfile encabeçado pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e que contou com a participação de algumas centenas de militantes, entre os quais a líder parlamentar comunista, Paula Santos, e o vereador na Câmara Municipal de Lisboa João Ferreira.

No final do desfile, Paulo Raimundo subiu a um palanque no Largo de São Domingos para salientar que o abaixo-assinado é “uma ação de esperança no caminho que se impõe e que responde às reais preocupações da maioria”.

“É por estar ligado à realidade da vida que esta ação tem uma enorme adesão e conta já com mais de 100 mil assinaturas. [Foram] mais de 100 mil pessoas que subscreveram o nosso abaixo-assinado”, anunciou Paulo Raimundo.

Este abaixo-assinado, feito no âmbito de uma ação nacional do PCP intitulada “Aumentar salários e pensões. Para uma vida melhor”, tinha sido anunciado por Paulo Raimundo na Festa do Avante, em setembro, e estava inicialmente previsto que terminasse em março, para ser posteriormente entregue ao primeiro-ministro.

No entanto, com a convocação de eleições legislativas antecipadas, o PCP decidiu continuar a ação nacional e tenciona entregar o abaixo-assinado ao próximo primeiro-ministro, com Paulo Raimundo a salientar que servirá como “exigência de resposta à vida melhor a que [os trabalhadores e pensionistas] têm direito”.

Esta ação nacional “é um importante movimento de exigência e de força”, defendeu Paulo Raimundo, frisando que quem ambiciona uma “vida justa, uma vida melhor” sabe que pode contar “com a coragem e determinação do PCP”.

Para o secretário-geral do PCP, “o país e a vida não aguentam salários que não chegam ao final do mês, o custo de vida que não para de aumentar, a habitação que se torna em muitos casos impossível de alcançar, com rendas e prestações insuportáveis”.

“É urgente dar mais força à CDU e abrir caminho à política dos salários, das pensões, do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos serviços públicos, dos direitos dos pais e das crianças e do acesso à habitação”, defendeu.

Em declarações aos jornalistas a meio do desfile, Paulo Raimundo defendeu que, numa próxima legislatura, é “possível, urgente e necessário” garantir “melhores salários, melhores pensões, mais creches para as crianças e mais lares para os idosos”.

“Isso é tudo possível com uma outra opção política e uma outra opção política só é possível com o reforço do PCP e da CDU também nas eleições do próximo dia 18 de maio. É nisso que estamos empenhados, é essa a nossa vontade e o nosso empenho”, disse.