Através do documento, que ainda será apreciado e votado pelo executivo (liderado pelo PS), o PCP defende a promoção de uma “abordagem de prevenção dos impactos negativos do turismo intenso”, através do estabelecimento da capacidade de carga turística - “uma ferramenta de planificação e de ordenamento da atividade turística, aferindo-se a sustentabilidade desta atividade na relação com a cidade”.

Mais concretamente, este conceito tem a ver com “o número máximo de pessoas que podem visitar determinado local turístico sem afetar o meio físico, económico ou sociocultural, e sem reduzir de forma inaceitável a qualidade da experiência dos visitantes”.

Os eleitos Ana Jara, João Ferreira e Carlos Moura pretendem que este conceito seja integrado nos instrumentos de planeamento urbano, como o Plano Diretor Municipal (PDM), por forma a “estabelecer os limites críticos da intensidade turística no território da cidade”.

“O que propomos é pensar a atividade turística à escala da cidade e começar a pensar o seu planeamento e o futuro à semelhança do que já fizeram outras cidades, como Amesterdão ou Barcelona”, disse a eleita Ana Jara durante a apresentação das medidas.