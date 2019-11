Os comunistas esclarecem que a "defesa do Serviço Nacional de Saúde é inseparável da valorização social, profissional e salarial de todos os seus profissionais, da melhoria das condições da prestação de cuidados de saúde, do reforço da sua capacidade de resposta e do reforço do financiamento às instituições".

Para tal é preciso combater "o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde que se vem arrastando há largos anos, fruto de opções políticas de sucessivos governos".

Neste sentido, os deputados do PCP querem saber "o que pretende o Governo fazer para garantir o reforço de profissionais" no SNS, designadamente de auxiliares de ação médica e de trabalhadores para funções administrativas.

Ao Ministério da Saúde, o PCP pergunta igualmente "que medidas pretende o Governo tomar para reforçar a resposta pública no âmbito dos cuidados continuados" e que pretende fazer o ministério de Marta Temido, "em articulação com outros Ministérios, para garantir respostas de apoio e acompanhamento social, de forma a que, após a alta, estes utentes e as suas famílias tenham o acompanhamento de que necessitam".