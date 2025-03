O tráfego foi também interrompido ao mesmo tempo que as autoridades evacuam as milhares de pessoas presentes no local.

"Está em curso uma grande operação policial na estação principal de Viena. Após uma ameaça iminente, a estação está a ser evacuada", escreveu a polícia de Viena no X, pedindo ao público que evite viagens desnecessárias para a estação. Segundo explicou a polícia, a ameaça de bomba foi recebida por e-mail e o autor, desconhecido, anunciou uma detonação às 16h30 locais. "Temos várias forças no local e estamos a esclarecer a situação. Evite estadias desnecessárias na zona da principal estação ferroviária", apela a polícia de Viena. Devido à situação de ameaça pouco clara, o trânsito de comboios para a estação foi interrompido pouco depois das 16h00. Por volta das 18h00 locais (17h00, em Lisboa), a operação foi concluída e a busca foi dada como negativa, anunciou a polícia na rede social X.