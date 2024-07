Trabalhadores do Jornal de Notícias (JN) manifestam-se frente à Câmara Municipal do Porto, onde decorre o Conselho de Ministros, no Porto, 07 de dezembro de 2023. O Global Media Group (GMG) do qual o JN faz parte vai negociar “com caráter de urgência” rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”. ESTELA SILVA/LUSA

Lusa