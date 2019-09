Estes pedidos são feitos através do Modelo 1 do Imposto Municipal sobre os Imóveis após a conclusão das obras de construção e obtenção da licença de utilização, quando está em causa a inscrição do imóvel na matriz predial.

Entre as situações que podem estar na origem da entrega do Modelo 1 do IMI estão ainda as das casas cujos proprietários consideram que o valor patrimonial tributário está desatualizado ou as que foram alvo de obras de reconstrução ou melhoramento, bem como as alterações da afetação do imóvel (de habitação para serviços ou vice-versa, por exemplo).

De acordo com os dados oficiais disponíveis, entre janeiro e o início deste mês de setembro, foram entregues através do Portal das Finanças 28.200 Modelos 1 do IMI para efeitos de inscrição ou de atualização dos imóveis na matriz ou para reavaliação fiscal do valor patrimonial tributário (VPT), ou seja, mais do dobro do que as 13.562 declarações registadas ao longo de todo o ano de 2018.

Estes dados dizem apenas respeito ao Modelo 1 submetido por via eletrónica, mas este também pode ser entregue em papel nos serviços de Finanças.