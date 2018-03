O peditório integra a Semana Nacional Cáritas, que termina no domingo e que, este ano, tem como tema “Uma Só Família Humana, Cuidar da Casa Comum”.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Cáritas adiantou que a Semana Nacional da Cáritas tem duas dimensões: “a sensibilização da opinião pública para aquilo que são as preocupações e as propostas da Cáritas” e o peditório, que visa angariar fundos para apoiar o trabalho da organização junto dos mais desfavorecidos.

“É um tempo em que queremos reforçar a partilha de recursos e isso faz-se através do peditório público”, que irá realizar-se entre hoje e domingo, disse Eugénio Fonseca.

“É com esse dinheiro que angariamos nas ruas, de acordo com a disponibilidade e a confiança que as pessoas possam ter em nós, que, ao longo ano, vamos tentando minorar muitas das necessidades, algumas delas bastante básicas, da população portuguesa”, acrescentou.

No primeiro semestre de 2017, a rede nacional Cáritas atendeu mais de 68 mil pessoas.

“Apesar de na sociedade portuguesa existirem sinais de melhoria das condições de vida, vemos que as famílias que chegam à Cáritas têm problemas sociais mais graves, em particular em matéria de trabalho e sobre-endividamento, seja por terem recursos insuficientes para fazer face às suas despesas correntes, seja por terem piores condições laborais”, sublinha a organização.