Em comunicado, o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética anunciou hoje a escolha do engenheiro, que foi diretor de tarifas e preços na ERSE.

A Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública “considerou o perfil de Pedro Geraldes Martins Verdelho adequado às funções a desempenhar”, depois de o ministério de Matos Fernandes ter solicitado um parecer sobre a avaliação curricular e adequação de competências.

Foi ainda solicitada a audição prevista na lei à Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, acrescentou o comunicado.

Doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Pedro Geraldes Martins Verdelho foi diretor de tarifas e preços na ERSE, de 1999 até 2018.

“Foi igualmente docente universitário e investigador na área da energia e é autor de um número significativo de trabalhos científicos sobre o tema da eletrotecnia”, lê-se no comunicado hoje divulgado pelo ministério.

O mesmo comunicado referiu que o nomeado para vogal completou o Curso de Defesa Nacional, frequentou diversas ações de formação de liderança, negociação e gestão de equipas, tendo participado em várias conferências nacionais e internacionais.

Em 26 de outubro, o ministro Matos Fernandes informava que o novo nome escolhido para o cargo de vogal da ERSE seria divulgado no mês seguinte.