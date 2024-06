"O primeiro-ministro, mais uma vez, vem confirmar que não está interessado em envolver o Parlamento e em envolver a oposição. Isso é preocupante, porque temos na pessoa do primeiro-ministro o principal agente da instabilidade política em Portugal." - disse Pedro Nuno Santos ao jornalistas na Feira Nacional de Agricultura.

O líder socialista afirma "que o se depreende das declarações do primeiro-ministro é que não tem nenhuma vontade de construir o que quer que seja com o Partido Socialista, mesmo não tendo uma maioria para viabilizar a sua governação".

O líder da oposição considera que o executivo "tenta enganar os portugueses, que ficam convencidos que muitas das medidas que têm sido apresentadas lhes são dirigidas, quando na realidade são dirigidas a uma minoria da população".

Pedro Nuno Santos salienta ainda que, "reiteradamente, o primeiro-ministro vem confirmar que não está interessado em envolver o Parlamento e em envolver a oposição" e que "isso é preocupante, porque temos na pessoa do Primeiro-Ministro o principal agente da instabilidade política em Portugal.

Questionado sobre as politicas do anterior Governo do PS sobre a agricultura, que viu manifestações de agricultores nas ruas de várias localidades no país, o socialista afirma que o partido está "concentrado no futuro, em construir uma boa relação com a agricultura".

"No passado, toda a gente tentou fazer o melhor que conseguia, com as condições que tinha. Não faz muito sentido, ao dia de hoje, estarmos a olhar para o que se devia ter feito ou o que se fez bem ou mal. Neste momento, nós queremos olhar para a frente e queremos construir uma boa relação com um setor que é tão importante para nós, para a agricultura nacional, para o país, mas para o PS também. Por isso o Partido Socialista tem uma história de trabalho intenso e próximo com a agricultura." - considera.