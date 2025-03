Em comunicado, os ASD alertaram “para o perigo da deriva em tendências populistas”, exigindo que o líder do Partido Socialista se “retrate publicamente, respeitando o bom nome e idoneidade de Hernâni Dias”.

Os Autarcas Social Democratas recordaram ainda os motivos que levaram à saída de Pedro Nuno Santos do Governo liderado por António Costa, apontando para as “polémicas associadas ao processo TAP, em particular quando, de forma pouco convencional, decidiu uma indemnização de 500 mil euros por WhatsApp”.

“Meses depois, apresentou-se como candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista e agora põe em causa a candidatura de Hernâni Dias que não tem nenhum problema com a Lei, que não cometeu nenhuma ilegalidade e tampouco foi tão ligeiro nas decisões enquanto autarca e governante como o atual líder do Partido Socialista”, frisaram ainda os ASD.

Pedro Nuno Santos, que foi hoje questionado sobre a presença nas listas do PSD de Hernâni Dias, antigo secretário de Estado que se demitiu devido a uma polémica com uma empresa imobiliária, não mostrou qualquer surpresa.

“Se Luís Montenegro também está por que é que Hernâni Dias não haveria de estar?”, perguntou.

Questionado sobre as listas do PSD e a presença de vários ministros, o líder do PS escusou-se a comentar em detalhe estas escolhas.

“Acho que foram maus ministros e portanto também não vão ser bons deputados. Nós não ganhamos nada com a presença de vários deles nas listas, mas isso é o PSD que se tem que responsabilizar pelas suas escolhas e serão depois confrontados depois com o voto”, disse.

O secretário-geral do PS considerou hoje a ética “uma dimensão importante” nas legislativas antecipadas de 18 de maio, alegando que o país teria um primeiro-ministro "permanentemente ensombrado" por suspeitas com a vitória do PSD.