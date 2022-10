O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sanchéz, declarou hoje apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa no próximo domingo a segunda volta da eleição presidencial no Brasil contra o atual governante, Jair Bolsonaro.

"No próximo 30 de outubro, o Brasil o elege seu futuro e quero enviar todo o meu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva nesta eleição decisiva para o futuro de uma terra tão ligada à Espanha", afirmou Sanchéz, identificado como secretário-geral do PSOE, num vídeo divulgado nas redes sociais de Lula da Silva. "O Brasil é a maior economia da América Latina e a sua voz é essencial face aos grandes desafios globais que nos unem. Uma voz de abertura ao mundo e não de desconfiança. De esperança e não de medo, de compromisso com a igualdade e não da aceitação da desigualdade. Contra os que pregam o ódio e o negacionismo climático. Contra aqueles que querem um Brasil isolado e fechado", acrescentou o chefe do Governo espanhol. Segundo Sanchéz, a eleição de Lula da Silva será um momento de abertura e esperança. "O Brasil merece esta perspetiva de progresso. O Brasil merece Lula. A sua vitória, querido amigo, será a dos progressistas do mundo inteiro e também dos que esperam uma vitória aqui na Espanha. Um abraço muito grande de Madrid," concluiu. Na segunda-feira, António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, também apoiou Lula da Silva num vídeo divulgado pela candidatura do ex-presidente brasileiro. "O primeiro-ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros, mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil, tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade, entre Portugal e o Brasil", disse Costa. "O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade, mas que combata a desigualdade, na luta pela saúde, para enfrentar as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula conte comigo", acrescentou Costa. A média das últimas sondagens realizadas no país indica que Lula da Silva lidera a corrida presidencial com cerca de cinco pontos à frente de seu adversário, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. A segunda volta da eleição presidencial brasileira acontece em 30 de outubro.