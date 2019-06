"Cada vez mais empresas vão escolhendo situar-se em Portugal e a partir de Portugal servir o mundo", afirmou Pedro Siza Vieira, que falava no Lagoas Park, Porto Salvo, na abertura de um dos três centros CX da tecnológica Cisco na Europa (os dois outros são em Bruxelas e Cracóvia).

"Este centro que hoje vimos aqui abrir, que pelo menos irá crescer até aos 200 engenheiros nos próximos tempos, se calhar ainda mais, é uma história (...) de sucesso", mas "sobretudo é exemplar de um país que se quer distinguir no mundo pela qualidade das suas pessoas e pela inovação que é capaz de trazer", prosseguiu o governante.

O ministro da Economia sublinhou que Portugal "é um país seguro, bom para criar famílias, para que as pessoas se possam instalar e aproveitar" o "estilo de vida" e a "qualidade de vida" dos portugueses.

"Mas é sobretudo um país, e este é o ponto crucial, que se distingue pela qualidade das suas pessoas. É um país que neste momento dispõe de recursos humanos com, precisamente, as características que são hoje em dia indispensáveis para funcionar numa economia global. Com estas características de abertura, tolerância, flexibilidade, rapidez da resposta, os portugueses são capazes de fazer o melhor em áreas muito exigentes do ponto de vista do serviço e do ponto de vista da inovação", salientou o governante.