Pedro Strecht apresentou esta quinta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja. Entre os nomes divulgados constam o psiquiatra Daniel Sampaio, o juiz Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos, segundo a Rádio Renascença.

O pedopsiquiatra Pedro Strecht apelou a que todos os que tenham sido abusados possam denunciar o que aconteceu.

"Apelamos desde já a todas e todos quantos possam ter sido vítimas destes crimes para que ousem falar. Que relatem finalmente e sem medo o que lhes aconteceu, mesmo perante naturais hesitações completamente aceitáveis diante situações pelas quais podem ter passado décadas, tocando agora em assuntos que não desejam fazer emergir", afirmou.

"A esses pedimos que confiem na sua própria voz interior e na utilidade de a partilhar, para que daí surja, no mínimo, uma atitude reparadora por parte daqueles que os abusaram, reforçando-lhes a dignidade enquanto pessoas feridas nas mais íntimas experiências das suas vidas", explicou Pedro Strecht.

A criação de uma comissão nacional para reforçar o atendimento dos casos de alegados abusos sexuais e o seu acompanhamento a nível civil e canónico foi anunciada em Fátima, no dia 11 de novembro, no final da Assembleia Plenária do episcopado.

A CEP referiu, na ocasião, que a comissão irá "reforçar e alargar o atendimento dos casos [de abusos sexuais] e o respetivo acompanhamento a nível civil e canónico e fazer o estudo em ordem ao apuramento histórico desta grave questão”.

O presidente da CEP, José Ornelas, disse no final da reunião que os bispos não receiam a investigação sobre abusos sexuais na Igreja.

“Temos muita pena e custa-nos muito tratar estas coisas [abusos sexuais], como qualquer família que tratasse de um problema destes, mas não temos medo e temos todo o interesse em esclarecer tudo isto”, afirmou José Ornelas.

Segundo a CEP, a "Igreja [católica] continua a enfrentar esta questão com seriedade, quer quanto ao apoio e acolhimento das vítimas, quer quanto à prevenção e formação” e reconhece o “trabalho das comissões diocesanas, constituídas especialmente por leigos qualificados em várias áreas como o Direito, a Psiquiatria e a Psicologia”.