“A AVIPG, por considerar que a segurança e socorro das populações mais isoladas e envelhecidas das aldeias é um assunto de extrema importância e que deve ocorrer todo o ano, irá entregar a mochila às associações em atividade” de diversas aldeias.

A iniciativa, em referência à “memória de Andrew Smiler”, uma das vítimas dos incêndios de outubro 2017 na Região Centro, tem o apoio da Comunidade Israelita do Porto, divulgou a AVIPG.

À agência Lusa, a presidente da AVIPG, Dina Duarte, explicou que serão entregues 20 mochilas ao mesmo número de associações, numa ação que já ocorreu no passado e que se pretende tenha continuidade no futuro.

“Há uns anos fizemos a entrega [de 25 mochilas] a algumas associações e, neste momento, vamos continuar, porque achamos que fará todo o sentido que as associações das aldeias, que é onde as pessoas convivem e também onde elas se encontram e será, eventualmente, também um ponto de encontro, caso haja algum incidente”, afirmou Dina Duarte.

Segundo a dirigente, a iniciativa pretende dotar estas associações das aldeias “com uma mochila de primeiros socorros e de sobrevivência”, para “caso aconteça alguma coisa, algo menos favorável, possa servir numa primeira fase”.

A mochila, com um ‘kit’ de diversos artigos, permite ser usada em acidentes, queimaduras ou quedas, numa primeira ação de socorro.

A responsável salientou que a Comunidade Israelita do Porto deu um donativo à AVIPG, que entendeu que, com parte desse valor, “faria todo o sentido” retomar a iniciativa da distribuição das mochilas, para que as “comunidades mais envelhecidas e mais isoladas tivessem junto a elas” este equipamento.

“Há aldeias que, inclusive, não têm uma associação, mas há pessoas que fizeram, por exemplo, uma ação de primeiros socorros connosco há um ano e que nós consideramos que são elas as zeladoras daquela mochila naquela aldeia”, adiantou, referindo que o objetivo é repetir esta medida.

Segundo Dina Duarte, a associação está a ponderar a entrega de mochilas de primeiros socorros em escolas, caso necessitem.

A entrega vai ser efetuada na sede da AVIPG, na freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, pelas 14:30 de domingo.

Os incêndios que deflagraram em junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves.

Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Mais de dois terços das vítimas mortais (47 pessoas) seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no interior norte do distrito de Leiria, ou em acessos àquela via.

Os incêndios de outubro de 2017 na região Centro provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.