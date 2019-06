O conselho executivo da LBP esteve hoje reunido com o gabinete jurídico desta confederação para analisar o despacho de pronuncia que decidiu levar a julgamento o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, acusado de 63 crimes de homicídio por negligência e 44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 12 dos quais graves, no âmbito do incêndio de 2017.

Na sequência do debate instrutório, o tribunal decidiu ainda levar a julgamento no processo que investiga as responsabilidades no incêndio de 2017 com início em Pedrógão Grande outros nove arguidos.

“A acusação é um instrumento de vexame a todo um povo procurando criar um ‘bode expiatório’”, refere em comunicado a LBP, manifestando “total solidariedade” ao comandante de Pedrógão Grande, em nome de todos os bombeiros portugueses, e a disponibilidade permanente de acompanhamento jurídico a Augusto Arnaut, como tem acontecido até agora.

Para a Liga, a acusação do tribunal de Leiria “é perigosa porque é absolutamente original”, “é ignorante”, tendo em conta que falta fundamento, “é indolente”, uma vez que não reflete o conteúdo dos vários relatórios dados nos autos, e “é humilhante porque ilustra cabalmente a derrota do Estado no seu dever fundamental de proteção dos cidadãos”.

“É um ato de ataque aos bombeiros, que de forma abnegada, corajosa e audaz deixam os seus para prestar o seu melhor serviço a um país que, agora, aparentemente os trai”, considera a LBP, frisando que o despacho de pronuncia “é uma afrontosa forma de maquilhagem das fragilidades de um sistema politizado, mal pensado e mal estruturado, disperso e desorganizado, assente num princípio, fictício, de comando único, que as próprias entidades do Estado vêm, aos dias de hoje, criticar”.