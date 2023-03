Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu este sábado as províncias de El Oro e Azuay, no sul do Equador, disse a presidência.

Até ao momento, estão confirmadas 12 mortes, 11 em El Oro e uma na província de Azuay,

Segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde equatoriano, cerca de "381 pessoas precisaram de cuidados médicos por várias razões, mas todas relacionadas com o sismo". Todos os hospitais nas províncias afetadas estão operacionais e a receber os feridos, refere ainda a nota publicada na conta daquele Ministério no Twitter.

O presidente do Equador deslocou-se ao centro de operações de emergência e salvamento afirmando que estão "a avaliar a situação causada pelo sismo. As equipas de emergência estão a mobilizar-se para às zonas afectadas para apoiar quem precisa", escreveu Guillermo Lasso.

Durante um programa de televisão, pode ver-se o estúdio a tremer e os apresentadores a abandonarem a sala.

Outras imagens também publicadas no Twitter, mostram as pessoas a fugir de uma superfície comercial.

*Com AFP