Pelo menos 13 pessoas morreram e nove mil pessoas estão desalojadas na sequência da chuva registada no estado brasileiro do Rio de Janeiro, anunciaram as autoridades locais, que declararam o estado de emergência em sete cidades.

Um balanço anterior dava conta de 11 mortos e uma mulher desaparecida. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro disse, na terça-feira, que mais de nove mil pessoas desalojadas, das quais 300 perderam tudo. O Corpo de Bombeiros da região indicou, por sua vez, que o número de mortos subiu para 13, notando que foi resgatado o corpo de uma mulher arrastado pela corrente. De acordo com dados das prefeituras recolhidos pela secretaria, enchentes e deslizamentos de terra afetaram 15 mil pessoas em todo o estado. As cidades de Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti, a maioria na região metropolitana do Rio de Janeiro, já decretaram o estado de emergência.