O número dos mortos causado por incidentes ligados às inundações desde 30 de junho foi avançado pela porta-voz da Sala de Controle de Operações de Saúde de Emergência, Ayesha Akther.

“Este é o período de inundações mais longo que já vimos nos últimos anos, mas a água já começou a diminuir em muitos distritos e estamos a preparar-nos para a resposta depois das enchentes”, disse o diretor do Centro Nacional de Coordenação de Resposta a Desastres, Tasmin Ara Ajimiri.

Segundo os dados mais recentes do Ministério de Gestão de Desastres do Bangladesh, 33 dos 64 distritos do país sofreram os efeitos das inundações causadas pelas monções, que afetaram 5,5 milhões de pessoas.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) alertou hoje, em comunicado, que a situação no Bangladesh aumenta o risco de surtos de doenças mortais e de agravamento da doença covid-19rus no país e na região do sul da Ásia.

“Esta é uma das maiores inundações de monções que enfrentámos nos últimos anos e o pior ainda está por vir”, disse o secretário-geral do Crescente Vermelho de Bangladesh, Feroz Salah Uddin, citado no comunicado.