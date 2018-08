Pelo menos 19 pessoas, entre as quais uma brasileira, foram detidas no sábado pela polícia nicaraguense quando iam para uma manifestação a favor da renúncia do presidente da Nicarágua, noticiou a agência Efe.

De acordo com informações recolhidas pela agência noticiosa espanhola Efe, 16 estudantes universitários, a produtora de filmes brasileira Emilia Mello e os seus colegas nicaraguenses Arielka Juárez e Ronny Cajina foram detidos “arbitrariamente” pelas autoridades quando se deslocavam, no sábado, para a cidade de Granada, sudoeste da Nicarágua, onde centenas de pessoas se manifestavam contra o Presidente Daniel Ortega e sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo, e a favor da libertação dos presos políticos. Em resposta à Efe, a Polícia Nacional da Nicarágua não confirmou esta denúncia. Milhares de opositores do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, manifestaram-se no sábado em várias cidades do país. Em Granada, no sudoeste da Nicarágua, centenas de pessoas que se opõem ao governo, marcharam pelas ruas apesar da forte presença da força policial e de grupos de civis a serviço do governo para atacar violentamente os manifestantes, de acordo com uma declaração de um organizador desta manifestação. Alguns manifestares empunhavam a bandeira da Costa Rica e uma faixa e uma faixa que dizia “Obrigado, irmãos” como um sinal de gratidão por este país vizinho ter acolhido milhares de nicaraguenses que fogem da crise e dos confrontos violentos desde 18 de abril passado, que, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, já causaram mais de 400 mortos e mais de dois mil feridos. Os protestos contra Ortega e sua mulher começaram devido a umas reformas falhadas na Segurança Social, escalando para a exigência de renúncia dos mandatos. Ortega está há 11 anos seguidos no poder, enfrentando diversas acusações de abusos e corrupção.