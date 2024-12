Além dos mortos e desaparecidos, o acidente também provocou o derramamento de produtos químicos transportados por camiões de carga que passavam pela ponte no momento do acidente.

Segundo as autoridades locais, quatro camiões, dois carros e duas motocicletas passavam na área da ponte que colapsou e acabaram por cair no rio Tocantins.

Devido à possibilidade de a água ter sido contaminada, a Defesa Civil de Tocantins fez um alerta aos moradores para que evitem qualquer contacto com a água, que pode desencadear reações químicas graves e representar sérios riscos para a saúde.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter) que o Governo acompanha “com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, entre os estados do Tocantins e Maranhão”.

O Presidente brasileiro também informou que o ministro dos Transportes, Renan Filho, está no local com os governadores do Maranhão e do Tocantins “para prestar toda a ajuda do Governo federal na retomada do resgate das vítimas” e na investigação às causas do acidente.

A ponte que ruiu parcialmente tem 533 metros de comprimento, foi construída em 1960, e liga as cidades de Estreito e Aguiarnopolis.

Magnum Coelho, coronel do Corpo de Bombeiros, disse hoje aos jornalistas locais que as ações de salvamento estão comprometidas dada a dificuldade de usar mergulhadores nas operações de resgate porque o rio Tocantins pode estar contaminado.

A queda da ponte soma-se a outras duas tragédias que aconteceram no Brasil no fim de semana.

No sábado, um acidente envolvendo um autocarro de passageiros e um camião matou 41 pessoas numa estrada no estado brasileiro de Minas Gerais.

No domingo, pelo menos dez pessoas morreram, incluindo um cidadão luso-brasileiro, depois de um pequeno avião ter caído em Gramado, cidade turística localizada no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo menos 17 pessoas atingidas neste acidente provocado pela aeronave ficaram feridas.

A Defesa Civil do Brasil disse que o avião atingiu a chaminé de uma casa e, em seguida, o segundo andar de um prédio antes de colidir com uma loja de telemóveis.