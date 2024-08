Morreram 27 pessoas nesta sexta-feira, no Nepal, num acidente de autocarro, no qual viajava um grupo de turistas indianos.

De acordo com as autoridades locais, o veículo caiu ao rio Marsyangdi depois de se despistar na estrada.

“Das 43 [pessoas que estavam a bordo], um total de 27 morreram”, declarou Janardan Gautam, funcionário do distrito de Tanahun, no centro do país, à AFP.

Os meios de socorro tiraram os sobreviventes das águas, mas 16 dos passageiros tiveram de ser transportados de helicóptero para receberem assistência imediata em Katmandu.

Segundo as autoridades, todas as pessoas que estavam a bordo eram de nacionalidade indiana e viajavam de Pokhara, onde tinham passado a noite, para Katmandu.

“Entre os mortos, 26 corpos estão atualmente num hospital local e serão enviados para Pokhara depois de se completarem todas as formalidades”, disse Gautam. Ao contrário destes passageiros que morreram no local, um outro morreu enquanto recebia tratamento no hospital de Bharatpur.

“Concentrámos-nos no resgate, agora vamos investigar o incidente”, acrescentou o funcionário.

Entre abril de 2023 e abril de 2024, quase 2.400 pessoas perderam a vida nas estradas do Nepal, segundo os dados do Governo. A temporada de chuvas faz com que a viagem pela rodovia seja ainda mais perigosa, pois a água provoca penetrações e inundações.