Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo portal de notícias G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados oficiais de 25 estados e do Distrito Federal.

A pesquisa não incluiu informações do estado de Goiás, que se recusou a fornecer os dados solicitados.

O levantamento mostrou que o Rio de Janeiro é o estado com mais pessoas mortas nos primeiros seis meses do ano (775). Contudo, em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado teve uma queda de mais de 12% nos registos (foram 885 mortes em 2019), com junho a ser um dos meses com menos óbitos.

A queda coincide com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em junho passado, proibiu operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da covid-19, depois de alegados abusos de agentes terem causado dezenas de mortes.