A violência no Brasil é comum, com as operações contra as drogas e os gangues nas favelas do Rio de Janeiro a serem muito comuns. De acordo com a correspondente da BBC na América do Sul, o Brasil tem uma das maiores taxa de violência com armas e o medo de segurança é muito elevado, com várias chamadas de atenção também ao comportamento da polícia, estando em causa abuso de direitos humanos.