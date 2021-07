“Já recuperámos 49 corpos e estes foram encaminhados para a realização de autópsia. Não temos certeza de quantas pessoas estarão desaparecidas”, disse Abdullah Arefin, diretor adjunto do Serviço de Bombeiros e Defesa Civil de Narayanganj, a área onde deflagrou o incêndio.

De acordo com a agência de notícias AP, um funcionário do serviço de bombeiros confirmou que o incêndio começou na quinta-feira à noite na fábrica de cinco andares da Hashem Food and Beverage Ltd., em Rupganj, no distrito de Narayanganj, nos arredores de Daca.

O incêndio, que começou na tarde de quinta-feira, continua ativo 24 horas depois do seu início, segundo a agência de notícias AFP.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, incluindo um grande número de trabalhadores que saltaram de andares altos para escapar das chamas.

A polícia afirmou que os socorristas continuam a tirar corpos do prédio.

Detalhes sobre a causa do incêndio, quantas pessoas estavam dentro da fábrica e quantas estão desaparecidas não são ainda conhecidos.