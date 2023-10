As autoridades estão a distribuir água, alimentos e ajuda às pessoas afetadas pelas cheias e já foram montados 24 abrigos temporários em escolas e mosteiros.

As inundações causadas pelas monções provocaram o transbordo do rio Bago, enquanto outras áreas no estado vizinho de Mon também foram inundadas, segundo o jornal pró-governo “Global New Light of Myanmar”.

Cerca de 1.300 casas foram afetadas pela subida das águas em quatro aldeias da região. Os moradores e trabalhadores humanitários afirmam que a região de Bago, parte ocidental de Myanmar, está a passar pelas piores inundações em 60 anos, com algumas pessoas presas nas suas casas, de acordo com o jornal Eleven Myanmar.

Todos os anos, Myanmar é atingido por fortes chuvas na altura das monções, entre junho e outubro.

Em agosto, cinco pessoas morreram e cerca de 48 mil foram deslocadas devido às inundações no sul e leste do país, que incluíam o estado de Mon e a região de Bago. Meses antes, em maio, o ciclone Mocha causou pelo menos 145 mortes, segundo as autoridades militares, ou 463 mortes segundo o Governo de Unidade Nacional, no exílio.