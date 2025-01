O incêndio deflagrou por volta das 03h30 (00h30 em Lisboa) no restaurante do hotel Grand Kartal, de 12 andares, na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, informaram as autoridades e os relatórios.

Até agora foram registadas 66 vítimas mortais, duas delas por terem saltado em pânico do edifício. Há também 51 feridos, pelo menos um em estado grave.

As chamas tiveram origem nos andares superiores do hotel da estância de esqui e espalharam-se rapidamente devido ao revestimento de madeira do edifício.

Os funcionários da estância ajudaram a retirar os clientes, que eram 237 no momento do incêndio, de acordo com a emissora privada turca NTV, que adianta que alguns hóspedes tentaram descer das suas acomodações através de cordas formadas por lençóis e cobertores.

De acordo com o Ministério do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) a causa do incêndio ainda está a ser investigada.