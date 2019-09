Para desbloquear estes fundos, o Ministério da Defesa norte-americano decidiu “adiar” 127 projetos de construção e de modernização de instalações militares nos Estados Unidos e no estrangeiro previstos no seu orçamento de 2019, indicou à imprensa um porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman.

A construção de um muro na fronteira mexicana foi uma das principais promessas da campanha eleitoral de Trump em 2016.

O Presidente norte-americano indicou pretender 5,7 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros) para construir a barreira de segurança, mas em fevereiro o Congresso aprovou apenas 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) para o muro.

Trump declarou então uma emergência nacional para conseguir esses fundos sem a aprovação do órgão legislativo.