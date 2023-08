Prevê-se para esta segunda-feira "céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no extremo Norte até meio da tarde, em especial nas serras, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos", segundo o IPMA.

O vento vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) de nor-noroeste, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) em especial a partir da tarde, no litoral oeste e nas terras altas, em especial do litoral Centro, com rajadas até 65 km/h e até 75 km/h, respetivamente".

O IPMA aponta ainda uma pequena subida de temperatura, que chega aos 34ºC em Faro, aos 28ºC em Lisboa e aos 25ºC no Porto.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Bragança e na Guarda) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 34 (em Faro).

Quanto ao estado do mar, na costa Ocidental estão previstas ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, com a temperatura nos 16/18ºC. Já na costa sul, as ondas vão ser inferiores a 1 metro e a temperatura da água do mar vai estar entre os 19/22ºC.