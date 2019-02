Emídio Sousa, presidente da Câmara da Feira, admite que "o projeto já tem dois anos de atraso, considerando que a ideia inicial era que o caminho estivesse pronto no centenário [das aparições de Fátima] e a tempo da visita do Papa em 2017", mas reconhece também que o prazo disponível para concretização da obra era "manifestamente curto" em 2015, quando essa foi anunciada.

"Todos os anos há atropelamentos de pessoas no caminho até ao santuário e o nosso objetivo é diminuir o número de acidentes e proporcionar aos peregrinos uma viagem mais segura até ao seu destino", realçou à Lusa.

As 15 entidades envolvidas na nova rota pretendem assegurar aos peregrinos o que a Câmara da Feira descreve como um itinerário "maioritariamente alternativo ao IC2 e à EN1" e que, embora paralelo ao já disponível Caminho do Norte, terá melhores condições de segurança "sem [lhe] acrescentar distância e altimetria significativas".

Na Feira, em concreto, a autarquia pretende não só diminuir a sinistralidade nos principais períodos de peregrinação a Fátima, mas também proporcionar aos caminhantes um roteiro "mais calmo, tranquilo e apelativo, indo ao encontro da estratégia nacional do Turismo de Portugal para promoção e divulgação dos caminhos religiosos que atravessam o país".

No global, o investimento estimado para criação do Caminho do Centenário é "superior a quatro milhões de euros", sendo financiado na "sua maioria por fundos comunitários" afetos ao programa Portugal 2020 e "suportado no restante pelos municípios integrantes".

Só em Santa Maria da Feira, onde um peregrino terá que percorrer cerca de 23 quilómetros na sua viagem até Fátima, o investimento será de 250.000 euros, dos quais 168.000 assegurados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.