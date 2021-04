O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos estão reunidos com peritos de saúde pública de várias instituições para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 no país. Acompanhe aqui em direto a reunião do Infarmed.

André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, começou a reunião com uma apresentação sobre a situação epidemiológica no país. "Nas últimas duas semanas houve uma tendência essencialmente estável da incidência cumulativa a 14 dias, o que é um bom sinal", começou por dizer; No que diz respeito à dispersão geográfica, "há alguma heterogeneidade, com alguns concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes". Na passada reunião existiam 22 concelhos nesta situação e, esta semana, os dados apontam para 37 concelhos, o que corresponde a 1,1 milhões de habitantes. "Apesar deste crescimento dos concelhos e da população afetada, aquilo que se observa é que nos grandes centros urbanos há uma ligeira tendência decrescente, que estabiliza a incidência nacional", explicou; "Na última semana, pela densidade populacional e pelo número de habitantes, o crescimento na zona de Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel causa alguma preocupação", apontou. Contudo, "há inversão de tendência no município de Odemira"; Olhando para o gráfico da pandemia, verifica-se que "a incidência em relação ao pico é muito menor, cerca de 10 vezes menor"; Quanto às faixas etárias mais afetadas, o grupo dos 10 aos 39 anos apresenta uma maior incidência — mas com um "curso de doença relativamente benigno —, enquanto os mais idosos (+ 80 anos) apresentam uma tendência decrescente de contágios, sendo o grupo mais protegido neste momento. De uma maneira geral, "todos os grupos etários estão abaixo da incidência com que começámos a 15 de março, exceto o grupo dos 10 aos 20, que está ligeiramente acima"; Analisando a situação pandémica por zonas, o Algarve apresenta uma tendência descendente e a região Norte apresenta uma tendência crescente, apesar de ainda abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes; Foi também referido que "as hospitalizações apresentam uma tendência ligeiramente decrescente e a ocupação em unidade de cuidados intensivos baixou das 100 camas ocupadas, o que é manifestamente positivo". Há um decréscimo de internamento de pessoas internadas com mais de 80 anos, havendo maior ocupação em UCI no grupo dos 50 aos 79. Em relação ao pico, estes são valores muito inferiores; Sobre a mortalidade, André Peralta Santos referiu que o país regista 5 mortos por 1 milhão de habitantes, abaixo do limiar apontado como referência, o que representa uma tendência decrescente; Verificou-se também um aumento da testagem em Portugal, entre 19 de março e 25 de abril, especialmente nos concelhos com maior incidência. Além disso, a positividade no país está abaixo do indicador dos 4%, "o que é também muito positivo"; A vigésima reunião de peritos ocorre na semana em que o Governo vai decidir se Portugal avança para a quarta e última fase do plano de desconfinamento, que está prevista iniciar-se a 3 de maio. Na terça-feira, o primeiro-ministro disse ter a "esperança" de que o país possa dar, na próxima semana, o "passo que falta" no processo a "conta gotas" de reabertura da atividade económica e social após o confinamento motivado pela covid-19. O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu para 0,99 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 70,4, segundo os dados da DGS divulgados na segunda-feira. Estes indicadores — uma incidência de números de casos de covid-19 abaixo dos 120 por 100 mil habitantes e índice de transmissibilidade (Rt) inferior a 1 -, são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento que está em curso.