Um pescador está desde as 04:55 de hoje desaparecido no mar em Peniche, depois de ter caído da embarcação de pesca, a duas milhas da costa, estando a ser efetuadas buscas, disse o capitão do Porto de Peniche.

Artur Simas Silva afirmou à agência Lusa que o mestre da embarcação Senhora da Luz alertou o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo para o desaparecimento do pescador, que caiu ao mar quando o barco largava as redes de emalhar. A vítima é um homem de 25 anos e de nacionalidade indonésia, que integra a tripulação da embarcação Senhora da Luz, da Póvoa de Varzim (distrito do Porto), mas a operar a partir do Porto de Peniche (distrito de Leiria). O comandante da Capitania do Porto de Peniche adiantou que estão a decorrer buscas no mar através da própria embarcação, do salva-vidas e de uma embarcação da Polícia Marítima de Peniche, e também em terra. As buscas já contaram com o empenhamento de um meio aéreo da Força Aérea, que volta a operar a partir das 11:00.