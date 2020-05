O alerta foi dado às 20:36, sendo que ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso, disse à agência Lusa a mesma fonte.

De acordo com o CDOS de Leiria, estiveram no local Bombeiros de São Martinho do Porto, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) das Caldas da Rainha, Capitania da Nazaré e GNR.