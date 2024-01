“Um pescador com cerca de 40 anos morreu esta tarde, 31 de dezembro, a leste da praia de Beliche […], depois de alegadamente ter sofrido uma queda de uma falésia, enquanto praticava a atividade pesca lúdica apeada”, segundo um comunicado da AMN.

De acordo com a nota, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve recebeu às 15:37 o alerta sobre uma pessoa que tinha caído de uma falésia e cujo corpo estaria a flutuar no mar.

As autoridades enviaram em seguida para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e tripulantes da Estação Salva-Vidas de Sagres, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Quando chegaram ao local, os tripulantes da Estação Salva-Vidas retiraram o corpo da vítima e transportaram-no para o porto da Baleeira, onde foi declarado o óbito pelo médico da VMER.

A vítima foi posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

“O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima”, acrescentou a AMN.

O comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.