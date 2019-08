“O ‘Sete Mares’ foi encontrado a 12 milhas da última posição em que foi contactado, a sudoeste do Cabo Girão e os sete pescadores estão todos vivos e bem”, disse Guerreiro Cardoso à agência Lusa.

O capitão-de-mar-e-guerra adiantou que, depois da balsa com pessoas ter sido avistada esta tarde pelo avião da Força Aérea envolvido na operação de busca e salvamento, os meios marítimos, o navio-patrulha ‘Tejo’ e a lancha ‘Hidra’, “dirigiram-se para o local”.

“Os sete pescadores foram retirados da balsa para a lancha ‘Hidra’ e avaliados pelo enfermeiro do ‘Tejo’ e numa primeira triagem nenhum necessita” de retirada “imediata”, afirmou o responsável.

O responsável mencionou que ainda não são conhecidos os motivos relacionados com esta situação, o que deve acontecer quando os pescadores chegarem ao Funchal.

Fonte no local disse à Lusa que, após ser conhecida a notícia no Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira, o porto deste atuneiro, “o ambiente foi de grande alegria”.

O atuneiro ‘Sete Mares’ esteve sem transmitir comunicações durante cerca de três dias com o armador, tendo sido desencadeada uma ação de busca e salvamento que envolveu meios navais e aéreos.