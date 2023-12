Portugal carece de “respostas especializadas” para as pessoas de orientações sexuais e identidades de género diversas (LGBTQIA+) em situação de sem-abrigo, alertou hoje a Opus Diversidades, considerando que as instituições abrangentes não sabem lidar com esta comunidade.

epa07663431 (FILE) - EPA/PORTER BINKS *** Local Caption *** 54438441 Lusa