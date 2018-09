Mais de 38.000 porcos foram abatidos na China (maior produtor mundial), que enfrenta uma epidemia de peste suína africana de dimensões inéditas, informou a imprensa estatal.

As autoridades detetaram vários focos de peste suína em cinco províncias do país, de acordo com a agência estatal Xinhua, que citou os dados proporcionados pelo ministério da Agricultura.

Segundo a Reuters, a China, onde a carne de porco é uma carne básica, registou cinco casos de febre suína em cinco províncias diferentes no espaço de um mês, levando as autoridades a eliminar porcos para conter o surto.

Porcos provenientes de províncias com surtos estão proibidos de serem transportados para fora e os mercados de suínos vivos nessas províncias serão fechados, disse o ministério.