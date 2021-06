Nesta terça-feira, mais de 80.600 pessoas tinham assinado uma petição no site Change.org que sugere que o fundador da Amazon fique no espaço após a sua viagem turística.

"Os bilionários não deveriam de existir… na Terra ou no espaço. Mas se escolhem o último, deveriam de ficar por lá", lê-se na descrição que acompanha a petição, a qual foi dirigida "ao proletariado".

Recorde-se que Jeff Bezos — que é também fundador da companhia aeroespacial norte-americana Blue Origin —, anunciou no início do mês que vai com o seu irmão e um terceiro passageiro fazer a 20 de julho a sua primeira viagem turística ao espaço.

Em 20 de julho, a cumprir-se o programado, a nave onde seguirão três passageiros irá separar-se do foguetão a cerca de 75 quilómetros de altitude e continuará a sua trajetória até ultrapassar os 100 quilómetros de altitude.

Os passageiros poderão "flutuar" em ambiente de microgravidade por alguns minutos observar a curvatura do espaço. Durante este tempo, o foguetão irá descer e pousar numa pista, sempre na vertical.

De seguida, a nave com os três passageiros regressará à Terra e será desacelerada por três grandes paraquedas e retrofoguetões antes de pousar num deserto do Texas, nos Estados Unidos.

Em 20 de julho completam-se 52 anos sobre a chegada dos americanos, e dos dois primeiros humanos, à superfície da Lua.