A Guarda Costeira Britânica está a coordenar as operações. Até ao momento há pelo menos 32 vítimas da colisão de um cargueiro com pavilhão da Madeira com um petroleiro norte-americano ancorado ao largo do nordeste de Inglaterra.

"A Guarda Costeira de Sua Majestade está atualmente a coordenar a resposta de emergência aos relatos de uma colisão entre um petroleiro e um navio de carga na costa de East Yorkshire", cita o The Guardian. O alerta foi dado às 9h48. "Um helicóptero de resgate da Guarda Costeira de Humberside foi chamado, juntamente com botes salva-vidas de Skegness, Bridlington, Maplethorpe e Cleethorpes, uma aeronave de asa fixa da Guarda Costeira e embarcações próximas com capacidade de combate a incêndio", é ainda adiantado. Segundo a BBC, as duas embarcações estão a arder e há relatos de pessoas a saírem do local em botes. Pelo menos 32 pessoas foram transportadas para terra, desconhecendo-se, por enquanto, o seu estado. O diretor executivo do porto de Grimsby East, Martyn Boyers, precisou que 13 vítimas foram transportadas para terra num navio Windcat 33, seguidas de mais 19 numa lancha do porto. O The Telegraph avança que o navio de carga — Solong— é português e o petroleiro — Stena Immaculate — tem bandeira americana. O navio de carga Solong estaria a caminho de Roterdão, Países Baixos, onde deveria chegar esta segunda-feira. O porta-contentores foi construído em 2005. Já o petroleiro chegaria no dia de ontem ao porto de Killingholme, no Reino Unido, e atualmente estava ancorado ao largo de Hull. Foi construído em 2017. A empresa sueca Stena Bulk confirmou à AFP que é proprietária do petroleiro. Também informou que está sob bandeira americana e que a sua operação é responsabilidade da empresa Crowley.