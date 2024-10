O procurador-geral da República (PGR) saudou hoje que a Polícia Judiciária tenha adquirido "um novo fôlego" com "mudanças muito relevantes" e que culminaram com "a inauguração de um laboratório moderno, com as tecnologias mais evoluídas".

O novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra, discursa durante a cerimónia da sua tomada de posse, no Palácio de Belém, em Lisboa, 12 de Outubro de 2024. RODRIGO ANTUNES/LUSA Lusa