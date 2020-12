Samy Kramer, de 20 anos, voou 200 quilómetros junto do Lago Constança, no sul da Alemanha, num gesto simbólico em homenagem ao início da campanha de vacinação da covid-19 na Europa.

A rota em forma de seringa pode ser acompanhada no site flightradar24.

"Ainda há bastantes pessoas que se opõem à vacinação. A minha ação pode servir para os fazer pensar sobre o tópico, para que o processo ande para a frente", disse o piloto à Reuters.

"Talvez tenha sido um pequeno sinal de alegria, porque a indústria da aviação foi bastante atingida pela pandemia", acrescentou

A Alemanha iniciou a vacinação ainda no sábado, contrariando as indicações da Comissão Europeia, para que todos os estados membros avançassem com a vacina ao mesmo tempo.