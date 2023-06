Numa carta com data de 15 de junho, 34 dos 37 médicos que compõem a equipa médica do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria colocaram em causa o plano de obras no bloco de partos do hospital, pedindo condições de "segurança e dignidade" na passagem para o São Francisco Xavier, segundo adiantou o Público.

Hoje, o ministro da Saúde, em resposta aos jornalistas, elogiou a decisão. "Eu acho belíssima decisão para os portugueses em geral, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para a região de Lisboa, a decisão de fazer obras num bloco de partos que não sofria obras julgo que há mais de meio século, e precisa de ser modernizado e adaptado às circunstâncias do mundo moderno".

Manuel Pizarro acrescentou que espera "essa melhoria do serviço às pessoas e também de condições de trabalho dos profissionais seja reconhecida por todos como um grande avanço", sendo assim que vê a medida.

"O que me custa é ver transformar uma coisa boa, num investimento superior a 6 milhões de euros, para modernizar a sala de partos do Santa Maria, para adequar às exigências técnicas do século XXI, para dar mais conforto às utentes e melhores condições de trabalho dos profissionais, ser transformado numa notícia negativa. Isso é que me parece incompreensível", concluiu.

O diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Diogo Ayres de Campos, foi afastado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.

*Com Lusa