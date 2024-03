A droga apreendida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, no decorrer da semana passada, foi transportada no corpo de dois cidadãos estrangeiros, posteriormente detidos e sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Ainda no decurso da passada semana, a PJ apreendeu o equivalente a cerca de 11 mil doses individuais de cocaína, acondicionada em cápsulas no interior do organismo de um cadáver e detetada no momento em que no Instituto Nacional de Medicina Legal realizava a respetiva autópsia. Admite-se como possível causa de morte o rebentamento de, pelo menos, uma das cápsulas.

Pese embora os elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para transportar quantidades significativas de droga no interior do organismo, aliciando-os com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida.